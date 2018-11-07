"Енисей" и "Краснодар" поменялись кругами

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды в Красноярске на 11 ноября и с учетом обращений "Енисея" и "Краснодара" российская премьер-лига приняла решение изменить разрешить клубам поменяться кругами.

- Матч первого круга с участием команд "Енисей" и "Краснодар" провести в г. Краснодар в предусмотренную календарем дату – 11 ноября 2018 г, - говорится в сообщении РПФЛ. - Матч второго круга между этими командами провести в г. Красноярск. О времени начала матчей будет сообщено дополнительно.

Матч 14-го тура чемпионата России "Енисей" - "Краснодар" должен был начаться в 11.30 по московскому времени. Согласно календарю, 1 декабря "Енисей" должен принять "Ахмат" 1 декабря в матче 16-го тура.

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