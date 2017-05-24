"Енисей" и "Арсенал" выведут на поле 22 модели

Игроков "Енисея" и "Арсенала" на переходный матч за право играть в премьер-лиге выведут 22 модели, информирует пресс-служба красноярского клуба. Первая встреча пройдет в Красноярске 25 мая. Ответная – 28-го числа. Накануне стало известно, что на первый матч реализовано 8 тысяч билетов.

Матч "Енисей" - "Арсенал" пройдет в четверг, 25 мая, и начнется в 15.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.