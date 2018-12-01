"Енисей" и "Ахмат" сыграли вничью в матче 16-го тура премьер-лиги (1:1). Голом в составе грозненского клуба отметился защитник Милад Мохаммади, у хозяев поля с пенальти отличился защитник Валерий Кичин.

"Ахмат" набрал 20 очков и остался на 10-м месте в турнирной таблице. "Енисей" с 10 баллами располагается на последней строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Ахмат" (Грозный) - 1:1 (0:0)

Голы: Мохаммади, 69 (0:1). Кичин, 81 - с пенальти (1:1).

"Енисей" (Красноярск): Юрченко, Ятченко (Бодул, 76), Кичин, Гаджибеков, Занев, Огуде, Зотов, Фатуллаев (Торбинский, 68), Саркисов, Комков, Кутьин (Комолов, 46).

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Анхель, Плиев, Семенов, Мохаммади, Гащенков, Думбья (Родолфу, 78), Раванелли, Мбенг (Балай, 82), Митришев (Бериша, 70).

Предупреждения: Семенов, 30. Гащенков, 33. Огуде, 36. Родолфу, 82. Комков, 90.

Судьи: Мешков (Дмитров). Болотенков, Мурашов (оба - Москва).

01 декабря. Красноярск. Стадион "Центральный". 1859 зрителей.

Все о чемпионате России - здесь