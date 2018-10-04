"Енисей" готовится принять "Спартак"

Пресс-атташе "Енисея" поделился фотографией с подготовки к матчу 10-го тура российской премьер-лиги со "Спартаком".

На снимке табличка с именем главного тренера москвичей Массимо Карреры и аккредитация руководителя пресс-службы красно-белых Леонида Трахтенберга, на которой он назван легендой "Спартака".

Игра пройдет в Красноярске в воскресенье, 7-го октября.

"Енисей" - "Спартак": российская премьер-лига, 10-й тур, 7 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 11.30 (время московское)