13:55 | Футбол — РПЛ

"Енисей" готовится принять "Спартак"

Обсудить
1

Пресс-атташе "Енисея" поделился фотографией с подготовки к матчу 10-го тура российской премьер-лиги со "Спартаком".

На снимке табличка с именем главного тренера москвичей Массимо Карреры и аккредитация руководителя пресс-службы красно-белых Леонида Трахтенберга, на которой он назван легендой "Спартака".

Игра пройдет в Красноярске в воскресенье, 7-го октября.

Енисей - Спартак

"Енисей" - "Спартак": российская премьер-лига, 10-й тур, 7 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 11.30 (время московское)

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Обсудить
голосовать
Обсудить
1
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 10-й тур. "Зенит" - "Краснодар", ЦСКА - "Локо" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...