"Енисей" готов к отмене матча с "Ахматом" 1 декабря

Первый заместитель директора "Енисея" Роман Суровцев заявил, что клуб отнесется с пониманием, если "Ахмат" откажется выходить на поле стадиона Центральный в Красноярске в матче 16-го тура премьер-лиги. Ранее такое развитие событий допустил главный тренер грозненцев Рашид Рахимов. Напомним, на минувшей неделе бюро исполкома РФС в виде исключения разрешило сибирякам принять клуб из Чечни в манеже, однако после протестов самой лиги и представителей "Ахмата" решение было отменено и проведение игры назначили на открытом воздухе.

В то же время по прогнозам погоды 1 декабря, в день игры между командами, в Красноярске ожидается от 16 до 20 градусов ниже ноля. В начале этого года, напомним, "Спартак" создал прецедент и отказался играть в кубковом матче с "Крыльями Советов", в тот день в Самаре столбик термометра показывал минус 17.

Таким образом, и "Ахмат" может воспользоваться статьей 6 пунктом 5 регламента РПЛ. В нем говорится следующее:

"При температуре воздуха ниже минус 15 или выше плюс 35 за час до матча на высоте 1 метр в центре поля судья и представители команд принимают решение о возможности проведения матча. В случае если отсутствуют предпосылки изменения температуры до допустимого значения к началу матча, и, хотя бы одна из команд отказывается проводить матч при указанных условиях, матч переносится на другой срок (день и/или время)".

– Все должно быть согласно нормам регламент лиги, – сказал Суровцев. – Решение в любом случае будет принимать главный арбитр, он, в первую очередь, будет ориентироваться на желание гостевой команды – в данном случае футбольного клуба "Ахмат". Их желание играть или не играть в данной ситуации является определяющим.

– То есть вы с пониманием отнесетесь, если "Ахмат" откажется играть 1 декабря?

– Мы с уважением отнесемся к любому решению "Ахмата".

– Как вы считаете, стоит ли играть в футбол при температуре минус 20?

– Мое мнение – безусловно, не стоит играть в такую погоду. Мы изначально предполагали, что 1 декабря в Сибири будет холодно, поэтому обращались с просьбой о переносе игры, но не получилось – думаю, все видели, как развивалась ситуация, повторять смысла нет.

– Правда, что вам предлагали провести эту игру в Химках?

– Нет, я такого предложения не слышал. Вы это озвучили первым. Да и вообще, почему мы должны проводить наш домашний матч в Химках? (Андрей Сизякин)

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