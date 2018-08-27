"Енисей": "Главный итог тура - ушли с последнего места!"

"Енисей" продолжать отмечать первую победу в российской премьер-лиге (РПЛ). Сегодня красноярцы обыграли в Тюмени "Крылья Советов" со счетом 1:0 в матче пятого тура.

- Главный итог тура – ушли с последнего места РПЛ!, - говорится в сообщении "Енисея" в Твиттере.

После победы над "Крыльями" "Енисей" набрал 4 очка и поднялся с 16-го на 12-е место.

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Российская премьер-лига: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам