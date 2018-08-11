"Енисей" – ЦСКА: судьи правильно не засчитали гол хозяев

На 73-й минуте матча 3-го тура чемпионата России "Енисей" – ЦСКА (1:1) бригада арбитров во главе с Романом Галимовым приняла верное решение, не засчитав взятие ворот гостей.

В том эпизоде Артур Саркисов в момент передачи Дмитрия Ятченко немного забежал за линию офсайда. Это заметил второй ассистент Арам Петросян и дал соответствующий сигнал, зафиксировав положение "вне игры". Саркисов бил по воротам уже после свистка Галимова. (Александр БОБРОВ)​

"Енисей": "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ"