19:25 | Футбол — РПЛ

"Енисей" – ЦСКА: судьи правильно не засчитали гол хозяев


На 73-й минуте матча 3-го тура чемпионата России "Енисей"ЦСКА (1:1) бригада арбитров во главе с Романом Галимовым приняла верное решение, не засчитав взятие ворот гостей.

В том эпизоде Артур Саркисов в момент передачи Дмитрия Ятченко немного забежал за линию офсайда. Это заметил второй ассистент Арам Петросян и дал соответствующий сигнал, зафиксировав положение "вне игры". Саркисов бил по воротам уже после свистка Галимова. (Александр БОБРОВ)​

"Енисей": "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ"

Енисей - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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