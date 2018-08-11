15:20 | Футбол — РПЛ

"Енисей" – ЦСКА: Чалов и Жамалетдинов сыграют в атаке армейцев


ЦСКА объявил состав на матч 3-го тура российской премьер-лиги против "Енисея". Форвард Абель Эрнандес вновь остался в запасе. С первых минут в атаке сыграют Федор Чалов и Тимур Жамалетдинов.

Стартовый состав выглядит следующим образом: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Бийол, Чалов, Жамалетдинов.

Запасные: Помазун, Эрнандес, Ефремов, Гордюшенко, Ахметов, Жиронкин.

Напомним, что матч "Енисей" – ЦСКА состоится сегодня, начало – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

 

Енисей - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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