"Енисей" – ЦСКА: Чалов и Жамалетдинов сыграют в атаке армейцев

ЦСКА объявил состав на матч 3-го тура российской премьер-лиги против "Енисея". Форвард Абель Эрнандес вновь остался в запасе. С первых минут в атаке сыграют Федор Чалов и Тимур Жамалетдинов.

Стартовый состав выглядит следующим образом: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Бийол, Чалов, Жамалетдинов.

Запасные: Помазун, Эрнандес, Ефремов, Гордюшенко, Ахметов, Жиронкин.

Напомним, что матч "Енисей" – ЦСКА состоится сегодня, начало – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи​