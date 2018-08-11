"Енисей" – ЦСКА: арбитр правильно удалил Набабкина

На 50-й минуте матча 3-го тура чемпионата России "Енисей" – ЦСКА правильно поступил арбитр Роман Галимов, показавший красную карточку игроку гостей Кириллу Набабкину. Тот в центре поля проявил агрессию и умышленно ударил Фегора Огуде​ ногой в бедро. Такой фол по правилам карается удалением.

Схожее нарушение допустил во встрече 1-го тура "Арсенал" – "Динамо" футболист гостей Тетте, ударивший Чаушича ногой в область паха. Впоследствии КДК РФС дисквалифицировал динамовца на две игры. (Александр БОБРОВ)