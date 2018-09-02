"Енисей" - "Арсенал": котировки букмекеров

В воскресеньея, 2 сентября, в Тюмени пройдет матч 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Енисеем" и "Арсеналом". Игру принимает стадион "Геолог". Начало встречи – 14.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Енисея" на успех с коэффициентом 2,58, а "Арсенала" – 3,28. Ничья оценивается с коэффициентом 2,92.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

"Енисей" - "Арсенал": РПЛ, 6-й тур, 2 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 14.00 (время московское)