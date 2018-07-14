"Енисей" арендовал защитника "Краснодара" Грицаенко

Защитник "Краснодара" Алексей Грицаенко перешел в "Енисей" на правах аренды, сообщается в официальном Твиттере "быков". 23-летний россиянин будет выступать за красноярцев до конца сезона-2018/19.
Грицаенко играет за "Краснодар" с 2017 года, в прошлом сезоне он провел 11 матчей и забил один гол.
Напомним, что "Енисей" по итогам сезона-2017/18 занял третье место в ФНЛ и, обыграв в переходных матчах "Анжи" (3:0; 3:4), впервые пробился в РФПЛ.
Алексей Грицаенко отправился в "Енисей" @FCEnisey.– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 14, 2018
Защитник "быков" будет выступать за красноярский клуб до окончания сезона 2018/19.
В рядах "горожан" в прошлом сезоне Грицаенко принял участие в 11-ти официальных матчах, во всех выходил в стартовом составе, забил 1 мяч. pic.twitter.com/oNWZvuMgh2