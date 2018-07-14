"Енисей" арендовал защитника "Краснодара" Грицаенко

Защитник "Краснодара" Алексей Грицаенко перешел в "Енисей" на правах аренды, сообщается в официальном Твиттере "быков". 23-летний россиянин будет выступать за красноярцев до конца сезона-2018/19.

Грицаенко играет за "Краснодар" с 2017 года, в прошлом сезоне он провел 11 матчей и забил один гол.

Напомним, что "Енисей" по итогам сезона-2017/18 занял третье место в ФНЛ и, обыграв в переходных матчах "Анжи" (3:0; 3:4), впервые пробился в РФПЛ.