16:51 | Футбол — РФПЛ

"Енисей" - "Анжи": команда Аленичева разгромила представителя РФПЛ

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ. Фото Фото - Александр ФЕДОРОВ, "СЭ", "СЭ"
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ. Фото Фото - Александр ФЕДОРОВ, "СЭ", "СЭ"
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"Енисей" обыграл "Анжи" (3:0) в первом переходном матче за право играть в РФПЛ в следующем сезоне.

На 25-й минуте счет с пенальти открыл Александр Кутьин. На 32-й минуте после передачи от нападающего удвоил результат Артур Саркисов. А на 58-й минуте Кутьин оформил дубль. "СЭ" вел текстовую трансляцию матча.

Ответный матч состоится на поле "Анжи" 20 мая. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат России

Переходные матчи

Первый матч

"Енисей" (Красноярск) - "Анжи" (Махачкала) - 3:0 (2:0)

Голы: Кутьин, 25 - с пенальти (1:0). Саркисов, 32 (2:0). Кутьин, 58 (3:0).

"Енисей": Филиппов, Кичин, Гасанов, Жиров, Чичерин, Фатуллаев, Семакин, Иванов, Комков (Камеш, 62), Саркисов (Сердеров, 74), Кутьин (Ломакин, 67).

"Анжи": Будаков (Сугробов, 12), Мусалов, Самарджич, Армаш, Полуяхтов (Яковлев, 46), Хубулов, Тетрашвили, Антон, Будковский, Маркелов, Прудников (Лескано, 61).

Предупреждения: Полуяхтов, 41. Хубулов, 50. Маркелов, 60. Филиппов, 77. Жиров, 81. Чичерин, 87.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Гаврилин (Владимир), Воронцов (Ярославль).

17 мая. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".

Енисей - Анжи

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (26)
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Монте-Кристо (Мститель) .

Аулы проиграли. Рад...

18:10

waleriy

Лучше в манеже играть, чем на болоте под Питером.

18:02

LD

Какие же красавцы. Фантастика

17:58

rusfed 2.0

Стадион Енисея реконструируется под предстоящую Универсиаду, которая уже через полгода

17:41

fifa_guru

Молодцы земляки! в ответной тоже победа нужна! раз уже ошпарились..

17:30

citramon

Какой все-таки большой у Аленичева багаж! И в Спартаке вон сколько оставил, и на Красноярск хватило! )))

17:26

Dax222

Колобок дурень. Информациюсвою 100% проверь ещё раз.

17:20

bvb1987

скрипченко позорный тренер,чтобы его духу в России не было,только болтать красиво умеет

17:20

Slim Taller

Анжи разочаровал.С пустыми воротами играть бесполезно.Ладно,вратаря нет.Так хоть-бы гол забили.Все три гола на совести дебютанта.

17:15

bugr1969

Осакаровка Молодец Енисей! И это при таком судействе! Дважды молодец! 17:07 ======================================================= При каком таком судействе????? Судья отработал очень хорошо , никому не помогая . А счёт полностью по делу , кто как играл , то и получил .

17:11

Осакаровка

Молодец Енисей! И это при таком судействе! Дважды молодец!

17:07

КолобокКолобков

Dax222____Окончание реконструкции стадиона Центральный намечена на июнь 2019 года. И это только НАМЕЧЕНА. Поэтому , клоун, не разевай рот, если не при делах...

17:06

teKilla

КолобокКолобков Загугли: Центральный стадион г. Красноярска

17:06

Бу-га-га!

Нормально, чо. Теперь правильно составить календарь, чтобы Енисей принимал дома в ноябре-декабре, и в марте.

17:05

Верю в Крылья

Samarec Кто хочет вылететь в следующем сезоне? Вы знаете кого нанять тренером)) Конечно бульбаша.......

17:04

КолобокКолобков

Мне противен онжЫ, и я скорее за Енисей в этой паре. Но, на дворе 21 век, май месяц, а тут игра в манеже (((( Убожество. Зачем это нужно в премьер-лиге???

17:03

Dax222

Вы реально неадекваты там все? В манеже Енисей в следующем сезоне играть не будет. Есть свой стадион и он на реконструкции сейчас.

17:02

teKilla

shpasic Всегда Енисей играл на Центральном стадионе. Но пока он на реконструкции, приходится играть в манеже. Манеж построили кстати как раз из-за перехода на осень-весна

17:00

Dax222

Ай красавцы мои!!!! Хороший задел. В одну калитку хлопнули!!! Южная видно суждено 3-0 у нас играть)))). Тамбов давай хотябы ничейаку цепляй в перми!

17:00

ненавистник_политпроектов

Ура! К нам вернулся футбол в манеже! ))) Ну начнется теперь с нового сезона плач топ-клубов России ))

16:59

Samarec

Кто хочет вылететь в следующем сезоне? Вы знаете кого нанять тренером))

16:57

shpasic

вратарь Будаков уже в начале матча сказал, что участвовать в этой клоунаде не будет и попросил замену. ещё кто-то просит на весна-осень обратно перейти - а они играют в конце мая в манеже.

16:57

Jean4

В этом противостоянии на 95% все ясно. Очень слабо Анжи сыграл. РФПЛ вместо "южной" команды получит "сибирскую", которая даже в мае месяце играет в манеже.

16:55

Митяй Антибомж

Читалось.

16:54

Верю в Крылья

Каждый год Скрипченко отправляет команды в ФНЛ ......... теперь "Анжи"....... Специалист млин.......

16:54

БигБосс

ожидалось

16:51

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