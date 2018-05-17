"Енисей" - "Анжи": команда Аленичева разгромила представителя РФПЛ

"Енисей" обыграл "Анжи" (3:0) в первом переходном матче за право играть в РФПЛ в следующем сезоне.
На 25-й минуте счет с пенальти открыл Александр Кутьин. На 32-й минуте после передачи от нападающего удвоил результат Артур Саркисов. А на 58-й минуте Кутьин оформил дубль. "СЭ" вел текстовую трансляцию матча.
Ответный матч состоится на поле "Анжи" 20 мая. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.
Чемпионат России
Переходные матчи
Первый матч
"Енисей" (Красноярск) - "Анжи" (Махачкала) - 3:0 (2:0)
Голы: Кутьин, 25 - с пенальти (1:0). Саркисов, 32 (2:0). Кутьин, 58 (3:0).
"Енисей": Филиппов, Кичин, Гасанов, Жиров, Чичерин, Фатуллаев, Семакин, Иванов, Комков (Камеш, 62), Саркисов (Сердеров, 74), Кутьин (Ломакин, 67).
"Анжи": Будаков (Сугробов, 12), Мусалов, Самарджич, Армаш, Полуяхтов (Яковлев, 46), Хубулов, Тетрашвили, Антон, Будковский, Маркелов, Прудников (Лескано, 61).
Предупреждения: Полуяхтов, 41. Хубулов, 50. Маркелов, 60. Филиппов, 77. Жиров, 81. Чичерин, 87.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Гаврилин (Владимир), Воронцов (Ярославль).
17 мая. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/
Монте-Кристо (Мститель) .
Аулы проиграли. Рад...
18:10
waleriy
Лучше в манеже играть, чем на болоте под Питером.
18:02
LD
Какие же красавцы. Фантастика
17:58
rusfed 2.0
Стадион Енисея реконструируется под предстоящую Универсиаду, которая уже через полгода
17:41
fifa_guru
Молодцы земляки! в ответной тоже победа нужна! раз уже ошпарились..
17:30
citramon
Какой все-таки большой у Аленичева багаж! И в Спартаке вон сколько оставил, и на Красноярск хватило! )))
17:26
Dax222
Колобок дурень. Информациюсвою 100% проверь ещё раз.
17:20
bvb1987
скрипченко позорный тренер,чтобы его духу в России не было,только болтать красиво умеет
17:20
Slim Taller
Анжи разочаровал.С пустыми воротами играть бесполезно.Ладно,вратаря нет.Так хоть-бы гол забили.Все три гола на совести дебютанта.
17:15
bugr1969
Осакаровка Молодец Енисей! И это при таком судействе! Дважды молодец! 17:07 ======================================================= При каком таком судействе????? Судья отработал очень хорошо , никому не помогая . А счёт полностью по делу , кто как играл , то и получил .
17:11
Осакаровка
Молодец Енисей! И это при таком судействе! Дважды молодец!
17:07
КолобокКолобков
Dax222____Окончание реконструкции стадиона Центральный намечена на июнь 2019 года. И это только НАМЕЧЕНА. Поэтому , клоун, не разевай рот, если не при делах...
17:06
teKilla
КолобокКолобков Загугли: Центральный стадион г. Красноярска
17:06
Бу-га-га!
Нормально, чо. Теперь правильно составить календарь, чтобы Енисей принимал дома в ноябре-декабре, и в марте.
17:05
Верю в Крылья
Samarec Кто хочет вылететь в следующем сезоне? Вы знаете кого нанять тренером)) Конечно бульбаша.......
17:04
КолобокКолобков
Мне противен онжЫ, и я скорее за Енисей в этой паре. Но, на дворе 21 век, май месяц, а тут игра в манеже (((( Убожество. Зачем это нужно в премьер-лиге???
17:03
Dax222
Вы реально неадекваты там все? В манеже Енисей в следующем сезоне играть не будет. Есть свой стадион и он на реконструкции сейчас.
17:02
teKilla
shpasic Всегда Енисей играл на Центральном стадионе. Но пока он на реконструкции, приходится играть в манеже. Манеж построили кстати как раз из-за перехода на осень-весна
17:00
Dax222
Ай красавцы мои!!!! Хороший задел. В одну калитку хлопнули!!! Южная видно суждено 3-0 у нас играть)))). Тамбов давай хотябы ничейаку цепляй в перми!
17:00
ненавистник_политпроектов
Ура! К нам вернулся футбол в манеже! ))) Ну начнется теперь с нового сезона плач топ-клубов России ))
16:59
Samarec
Кто хочет вылететь в следующем сезоне? Вы знаете кого нанять тренером))
16:57
shpasic
вратарь Будаков уже в начале матча сказал, что участвовать в этой клоунаде не будет и попросил замену. ещё кто-то просит на весна-осень обратно перейти - а они играют в конце мая в манеже.
16:57
Jean4
В этом противостоянии на 95% все ясно. Очень слабо Анжи сыграл. РФПЛ вместо "южной" команды получит "сибирскую", которая даже в мае месяце играет в манеже.
16:55
Митяй Антибомж
Читалось.
16:54
Верю в Крылья
Каждый год Скрипченко отправляет команды в ФНЛ ......... теперь "Анжи"....... Специалист млин.......
16:54
БигБосс
ожидалось
16:51