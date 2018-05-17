"Енисей" - "Анжи": команда Аленичева разгромила представителя РФПЛ

"Енисей" обыграл "Анжи" (3:0) в первом переходном матче за право играть в РФПЛ в следующем сезоне.

На 25-й минуте счет с пенальти открыл Александр Кутьин. На 32-й минуте после передачи от нападающего удвоил результат Артур Саркисов. А на 58-й минуте Кутьин оформил дубль. "СЭ" вел текстовую трансляцию матча.

Ответный матч состоится на поле "Анжи" 20 мая. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат России

Переходные матчи

Первый матч

"Енисей" (Красноярск) - "Анжи" (Махачкала) - 3:0 (2:0)

Голы: Кутьин, 25 - с пенальти (1:0). Саркисов, 32 (2:0). Кутьин, 58 (3:0).

"Енисей": Филиппов, Кичин, Гасанов, Жиров, Чичерин, Фатуллаев, Семакин, Иванов, Комков (Камеш, 62), Саркисов (Сердеров, 74), Кутьин (Ломакин, 67).

"Анжи": Будаков (Сугробов, 12), Мусалов, Самарджич, Армаш, Полуяхтов (Яковлев, 46), Хубулов, Тетрашвили, Антон, Будковский, Маркелов, Прудников (Лескано, 61).

Предупреждения: Полуяхтов, 41. Хубулов, 50. Маркелов, 60. Филиппов, 77. Жиров, 81. Чичерин, 87.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Гаврилин (Владимир), Воронцов (Ярославль).

17 мая. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".

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