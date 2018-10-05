"Енисей" анонсировал матч со "Спартаком" роликом про лайки

Пресс-служба "Енисея" опубликовала ролик, анонсирующий предстоящий матч 10-го тура российской премьер-лиги со "Спартаком".

Красноярский клуб потроллил красно-белых на тему скандала вокруг истории с лайками Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. На ролике полузащитник команды Фегор Огуде просматривает ленту Инстаграма, а на фоне играет песня о лайках.

Игра пройдет в Красноярске в воскресенье, 7-го октября.

"Енисей" - "Спартак": российская премьер-лига, 10-й тур, 7 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 11.30 (время московское)