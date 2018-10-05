15:11 | Футбол — РПЛ

"Енисей" анонсировал матч со "Спартаком" роликом про лайки

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Пресс-служба "Енисея" опубликовала ролик, анонсирующий предстоящий матч 10-го тура российской премьер-лиги со "Спартаком".

Красноярский клуб потроллил красно-белых на тему скандала вокруг истории с лайками Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. На ролике полузащитник команды Фегор Огуде просматривает ленту Инстаграма, а на фоне играет песня о лайках.

Игра пройдет в Красноярске в воскресенье, 7-го октября.

"Енисей" - "Спартак": российская премьер-лига, 10-й тур, 7 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 11.30 (время московское)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 10-й тур. "Зенит" - "Краснодар", ЦСКА - "Локо" и другие игры
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