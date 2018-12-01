"Енисей" - "Ахмат". В шапках разрешили выйти на поле только арбитрам и вратарям

Согласно регламенту соревнований, на матч 16-го тура чемпионата России "Енисей" - "Ахмат" в шапках смогли выйти на поле только вратари и арбитры, сообщает официальный Твиттер красноярского клуба. Полевые игроки будут в специальных повязках на голову.

На поле находиться в шапках могут только арбитры и вратари. Полевые игроки – в повязках. pic.twitter.com/Q9Dt9OV0IG – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 1 декабря 2018 г.

Напомним, матч был под угрозой отмены из-за низкой температуры воздуха. Перед матчем контрольный замер показал температуры - 14 градусов.

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