14:14 | Футбол — РПЛ

"Енисей" - "Ахмат". В шапках разрешили выйти на поле только арбитрам и вратарям

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Согласно регламенту соревнований, на матч 16-го тура чемпионата России "Енисей" - "Ахмат" в шапках смогли выйти на поле только вратари и арбитры, сообщает официальный Твиттер красноярского клуба. Полевые игроки будут в специальных повязках на голову.

 

Напомним, матч был под угрозой отмены из-за низкой температуры воздуха. Перед матчем контрольный замер показал температуры - 14 градусов.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Енисей - Ахмат

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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