23:00 5 мая | Футбол — РФПЛ

Эмоции дня. Светлаков безумно рад победе "Локомотива"

Инстаграм Сергея СВЕТЛАКОВА.
Инстаграм Сергея СВЕТЛАКОВА.
3

Известный болельщик "Локомотива" Сергей Светлаков в Инстаграме выложил видео со своими эмоциями после завоевания железнодорожниками чемпионского титула. Команда стала лучшей в РФПЛ 14 лет спустя, обыграв в 29-м туре чемпионата "Зенит" (1:0).

 

Я счастлив

Публикация от Сергей Светлаков (@ssvetlakov) 5 Май 2018 в 9:07 PDT

3
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

bvb1987

вот оно че михалыч)

00:14

genry2012

Палычу- ура!

23:45 5 мая

pafalex

Интересно, а стишок от Назарова будет?

23:31 5 мая

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!