Эмоции дня. Светлаков безумно рад победе "Локомотива"

Известный болельщик "Локомотива" Сергей Светлаков в Инстаграме выложил видео со своими эмоциями после завоевания железнодорожниками чемпионского титула. Команда стала лучшей в РФПЛ 14 лет спустя, обыграв в 29-м туре чемпионата "Зенит" (1:0).
Известный болельщик "Локомотива" Сергей Светлаков в Инстаграме выложил видео со своими эмоциями после завоевания железнодорожниками чемпионского титула. Команда стала лучшей в РФПЛ 14 лет спустя, обыграв в 29-м туре чемпионата "Зенит" (1:0).
bvb1987
вот оно че михалыч)
00:14
genry2012
Палычу- ура!
23:45 5 мая
pafalex
Интересно, а стишок от Назарова будет?
23:31 5 мая