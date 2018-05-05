Эмоции дня. Светлаков безумно рад победе "Локомотива"

Известный болельщик "Локомотива" Сергей Светлаков в Инстаграме выложил видео со своими эмоциями после завоевания железнодорожниками чемпионского титула. Команда стала лучшей в РФПЛ 14 лет спустя, обыграв в 29-м туре чемпионата "Зенит" (1:0).

Я счастлив Публикация от Сергей Светлаков (@ssvetlakov) 5 Май 2018 в 9:07 PDT