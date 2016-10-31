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Эммануэл Фримпонг: "Венгер знает, что я в другом "Арсенале"

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Полузащитник тульского "Арсенала" Эммануэл Фримпонг в интервью клубной пресс-службе признался, что до сих пор является фанатом "Арсенала" из Лондона. По его словам, Арсен Венгер еще сможет привести "канониров" к победе в чемпионате Англии.

– Арсен Венгер знает о вашем новом месте работы?

– Знает, что я в России. Уверен, он в курсе моих нынешних дел. В одном из телеинтервью Венгер сказал, что Фримпонг в "другом "Арсенале".

– Как считаете, удастся французу снова сделать "Арсенал" чемпионом Англии?

– Верю в это, но стать лучшим в премьер-лиге очень трудно. Конкуренция высочайшая, есть пять-шесть претендентов.

– Вы и сейчас фанат лондонцев?

– Я большой фанат, на ноутбуке стараюсь не пропускать ни одной трансляции "канониров".

Дополнительная информация

http://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/emmanuel-frimpong-esli-by-ne-futbol-stal-by-gangsterom/

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