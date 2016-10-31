Эммануэл Фримпонг: "В Лондоне думают, что в России все живут, как Абрамович. Но я вижу, что это совсем не так"

Полузащитник тульского "Арсенала" Эммануэл Фримпонг в интервью клубной пресс-службе признался, что не знает Льва Толстого. Также он отметил серьезный разрыв в финансовых возможностях клубов в чемпионате России.
– Что вы читаете?
– Я не читаю книги.
– Имя великого русского писателя Льва Толстого вам знакомо?
– Нет.
– Чем вас удивляет Россия?
– В Лондоне некоторые думают, что в России все живут, как Абрамович. Но я вижу, что это совсем не так. Благодарен судьбе, что могу зарабатывать на жизнь футболом и не быть бедным.
– Каким видите российский футбол?
– Он немного странный. Если сравнивать зарплатную ведомость клубов, то между некоторыми настоящая пропасть. На самом деле с грандами можно бороться за ничью и даже побеждать их.
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http://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/emmanuel-frimpong-esli-by-ne-futbol-stal-by-gangsterom/