Эммануэл Фримпонг: "В Лондоне думают, что в России все живут, как Абрамович. Но я вижу, что это совсем не так"

Полузащитник тульского "Арсенала" Эммануэл Фримпонг в интервью клубной пресс-службе признался, что не знает Льва Толстого. Также он отметил серьезный разрыв в финансовых возможностях клубов в чемпионате России.

– Что вы читаете?

– Я не читаю книги.

– Имя великого русского писателя Льва Толстого вам знакомо?

– Нет.

– Чем вас удивляет Россия?

– В Лондоне некоторые думают, что в России все живут, как Абрамович. Но я вижу, что это совсем не так. Благодарен судьбе, что могу зарабатывать на жизнь футболом и не быть бедным.

– Каким видите российский футбол?

– Он немного странный. Если сравнивать зарплатную ведомость клубов, то между некоторыми настоящая пропасть. На самом деле с грандами можно бороться за ничью и даже побеждать их.