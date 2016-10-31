19:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Эммануэл Фримпонг: "Миллионер ли я? Если только в рублях"

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Полузащитник тульского "Арсенала" Эммануэл Фримпонг в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что главное в его жизни – это счастье близких. По словам футболиста, для него это важнее любых денег.

– Ваша мечта в жизни?

– Быть счастливым. Я счастлив уже тем, что играл в английской премьер-лиге и Лиге чемпионов. Продолжаю получать удовольствие от футбола.

– Расскажите о семье.

– Жену зовут Эста, подрастает дочь Эммануэла. Мне не нужно миллиона долларов, лишь бы они были здоровы и радовались жизни.

– Вы в полной мере оправдываете свое имя Мани?

– Миллионер ли я? Ну если только в рублях.

Дополнительная информация

http://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/emmanuel-frimpong-esli-by-ne-futbol-stal-by-gangsterom/

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