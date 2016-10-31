Эммануэл Фримпонг: "Если я готов на 100 процентов, меня трудно вытеснить из состава"

Полузащитник "Арсенала" Эммануэл Фримпонг выразил мнение, что ему пока не удается закрепиться в основе туляков из-за низкой формы в начале сезона и хорошей игры конкурентов по позиции. В текущем чемпионате России он принял участие только в трех неполных поединках, проведя в общей сложности 96 минут.

– Когда в августе пришел в "Арсенал", не был полностью готов, – цитирует официальный сайт "Арсенала" Фримпонга. – Мне потребовалось три-четыре недели, чтобы набрать форму. Вообще когда приходишь в новую команду, надо быть терпеливым и ждать шанса. Ребята, которые выступают на моей позиции, играют хорошо. Это Берхамов, Стеклов, Власов. Если серьезно, то главная причина, по которой я здесь, – мое желание играть в футбол. В то же время я должен понимать, что команда это не только Эммануэль Фримпонг. Все решает тренер. Однако замечу, что если я готов на 100 процентов, меня трудно вытеснить из состава.

– В матче с "Уралом" в Екатеринбурге вышли с надписью "Денч" на футболке.

– Меня спросили в клубе, какую надпись лучше сделать. В "Уфе" играл как Фримпонг. Но там была травма, не все получалось. В итоге решил сменить имидж.