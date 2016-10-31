Эммануэл Фримпонг: "Аршавин – очень веселый и хороший человек"

Полузащитник тульского "Арсенала" Эммануэл Фримпонг в интервью клубной пресс-службе признался, что у него остались хорошие воспоминания о бывшем одноклубнике по лондонскому "Арсеналу" Андрее Аршавине. Также хавбек отметил, что еще рассчитывает на возвращение в чемпионат Англии.
– Есть желание вернуться в премьер-лигу?
– Конечно, ведь это фантастический турнир! Но сейчас я в России. Приехал в вашу страну за новыми впечатлениями. Много слышал о России.
– От Андрея Аршавина?
– Не только. Кстати, Аршавин очень веселый и хороший человек, у меня о нем самые теплые воспоминания.
– Где вы были, когда он сделал покер в матче с "Ливерпулем"?
– В резервном "Арсенале".
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http://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/emmanuel-frimpong-esli-by-ne-futbol-stal-by-gangsterom/