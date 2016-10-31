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Эммануэл Фримпонг: "Аршавин – очень веселый и хороший человек"

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Полузащитник тульского "Арсенала" Эммануэл Фримпонг в интервью клубной пресс-службе признался, что у него остались хорошие воспоминания о бывшем одноклубнике по лондонскому "Арсеналу" Андрее Аршавине. Также хавбек отметил, что еще рассчитывает на возвращение в чемпионат Англии.

– Есть желание вернуться в премьер-лигу?

– Конечно, ведь это фантастический турнир! Но сейчас я в России. Приехал в вашу страну за новыми впечатлениями. Много слышал о России.

– От Андрея Аршавина?

– Не только. Кстати, Аршавин очень веселый и хороший человек, у меня о нем самые теплые воспоминания.

– Где вы были, когда он сделал покер в матче с "Ливерпулем"?

– В резервном "Арсенале".

Дополнительная информация

http://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/emmanuel-frimpong-esli-by-ne-futbol-stal-by-gangsterom/

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