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23:19 | Футбол — РФПЛ

Эмилиано Ригони: "Знаю, какой футбол исповедует "Зенит"


Полузащитник "Индепендьенте" Эмилиано Ригони рассказал о том, что он смотрел некоторые матчи "Зенита". Вчера аргентинец попрощался со своими товарищами по команде и болельщиками.

- Я следил за "Зенитом", знаю, какой футбол команда исповедует, - цитирует TyC Sports  Ригони. - Надеюсь, мне быстро удастся адаптироваться к новому чемпионату. Я доволен, ведь "Зенит" приложил много усилий для того, чтобы убедить "Индепендьенте" отпустить меня. Но мне грустно покидать клуб, в котором провел отличное время.

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