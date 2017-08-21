Эмилиано Ригони: "Знаю, какой футбол исповедует "Зенит"

Полузащитник "Индепендьенте" Эмилиано Ригони рассказал о том, что он смотрел некоторые матчи "Зенита". Вчера аргентинец попрощался со своими товарищами по команде и болельщиками.

- Я следил за "Зенитом", знаю, какой футбол команда исповедует, - цитирует TyC Sports Ригони. - Надеюсь, мне быстро удастся адаптироваться к новому чемпионату. Я доволен, ведь "Зенит" приложил много усилий для того, чтобы убедить "Индепендьенте" отпустить меня. Но мне грустно покидать клуб, в котором провел отличное время.