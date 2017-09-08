Эмилиано Ригони: "Зенит" должен приложить все силы, чтобы выиграть три турнира"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони отметил, что его задача в клубе – забивать голы и помогать делать это партнерам. Он также добавил, что команда должна приложить все силы и выиграть в этом сезоне три турнира – чемпионат России, Кубок страны и Лигу Европы.

– Для меня честь носить 10-й номер. Надеюсь, что у меня все пойдет хорошо и я смогу быстро адаптироваться в команде, начну приносить ей пользу, – сказал Ригони в интервью клубной пресс-службе. – Моя задача – забивать голы и помогать делать это партнерам. Это единственно верный путь к высоким результатам.

Личная цель – это как можно скорее адаптироваться, начать играть и стать важной частью команды. А цель, которая стоит перед всем "Зенитом", очевидна. Мы должны приложить все силы, чтобы выиграть три турнира и добиться того, чего ждут от нас болельщики.

24-летний Ригони подписал с сине-бело-голубыми четырехлетний контракт. В прошлом сезоне он провел 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 11 мячей.

В матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" на выезде сыграет с "Динамо". Встреча пройдет 10 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.