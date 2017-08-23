Эмилиано Ригони: "Встретить аргентинцев в "Зените" - непередаваемые эмоции"

Новичок "Зенита" полузащитник Эмилиано Ригони отметил, что встретить соотечественников в питерском клубе – большая удача. По словам аргентинца, они ему очень помогают.

– Для меня встретить их здесь – непередаваемые эмоции, – цитирует Ригони официальный сайт "Зенита". – В Аргентине ни один из этих игроков не был моим товарищем по команде. Однако я с ними встречался в молодежной команде и в первом дивизионе. Для меня это очень хорошо и мне это очень помогает.

– Вы привезли кого-то из родственников?

– Нет, я приехал один. Моя жена с дочкой остались пока в Аргентине. Они скоро приедут. Это был сложный перелет – 17 часов. Однако я смог отдохнуть и выспаться. Сейчас готов приступить к тренировкам.