Эмилиано Ригони: "Во всей Южной Америке к "Зениту" пристальное внимание"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в эксклюзивном интервью "СЭ" отметил, что в Южной Америке положительно отзываются о питерской команде. Хавбек также добавил, что не исключает вызова в сборную Аргентины в будущем нападающего питерцев Себастьяна Дриусси.
– Представьте: петербургская пятерка оказалась в сборной Аргентины на ЧМ-2018. Реально?
– Все может быть. Пока только трое из нас вызывались в сборную – Краневиттер, Паредес и я. Думаю, Дриусси осталось забить еще пару мячей, и он тоже получит вызов!
– "Зенит" стал популярнее в Аргентине?
– Да, и не только в нашей стране. Во всей Южной Америке к команде теперь пристальное внимание – все ждут, кого еще клуб может подписать. Но говорят о нем только в положительном ключе. Особенно, в Аргентине. (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ)
- Зенит СПб
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Матиас Краневиттер
- Себастьян Дриусси
- Леандро Паредес
- Эмилиано Ригони
Вопреки
В БЕДНОЙ Аргентине Газпром как беспроигрышная ЛОТОРЕЯ - главное попасть в Питер и дармовое бабло тебе обеспечено... и не важно, как ты играешь... или сидишь на скамейке. Только поэтому и стремятся в "Зенит" любой ценой, не думая о карьере - главное семью обеспечить на 100 лет вперед. НИКТО ведь не говорит о команде, как о топ-клубе в игровом плане и результатах... Но ниши крючкотворцы строчат и строчат
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