Эмилиано Ригони: "Во всей Южной Америке к "Зениту" пристальное внимание"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в эксклюзивном интервью "СЭ" отметил, что в Южной Америке положительно отзываются о питерской команде. Хавбек также добавил, что не исключает вызова в сборную Аргентины в будущем нападающего питерцев Себастьяна Дриусси.

– Представьте: петербургская пятерка оказалась в сборной Аргентины на ЧМ-2018. Реально?

– Все может быть. Пока только трое из нас вызывались в сборную – Краневиттер, Паредес и я. Думаю, Дриусси осталось забить еще пару мячей, и он тоже получит вызов!

– "Зенит" стал популярнее в Аргентине?

– Да, и не только в нашей стране. Во всей Южной Америке к команде теперь пристальное внимание – все ждут, кого еще клуб может подписать. Но говорят о нем только в положительном ключе. Особенно, в Аргентине. (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

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