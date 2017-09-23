Эмилиано Ригони: "Важнейшим моментом матча с "Динамо" стало удаление Мевли"

Аргентинский полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в эксклюзивном интервью "СЭ" отметил, что ключевым моментом матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" из Санкт-Петербурга (2:3) стало удаление Михи Мевли на 10-й минуте. Также он рассказал, как себя вел в раздевалке главный тренер команды Роберто Манчини​.

– Было время спокойно обдумать произошедшее в четверг? Почему команда вылетела из Кубка?

– Думаю, важнейшим моментом стало удаление Мевли. Нам пришлось резко перестраиваться, это оказалось сложно. К тому же мы допускали ошибки в защите, которые не должны себе позволять, даже учитывая, что остались в меньшинстве. Грустно, что выбыли из турнира, но это жизнь.

– Что Манчини сказал в раздевалке?

– В первом тайме не смогли выполнить его установку, пропустили два мяча, в перерыве тренер был раздосадован, что неудивительно. После перерыва получилось быстро отыграться, но, к сожалению, не хватило сил, чтобы довести матч до победы. Поэтому Манчини, конечно, остался недоволен. (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

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