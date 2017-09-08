Эмилиано Ригони: "В России люди наслаждаются футболом, воспринимают его как шоу"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони отметил, что болельщики в России воспринимают футбол как шоу. Он также добавил, что у него сложились хорошие отношения с аргентинскими соотечественниками в команде.

Напомним, что в межсезонье состав "Зенита" пополнили аргентинцы Матиас Краневиттер, Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси и Леандро Паредес.

– В России люди по-другому воспринимают футбол. В Аргентине страсть и легкое безумие чувствуются намного сильнее, – сказал в интервью клубной пресс-службе Ригони. – Здесь другой вид поддержки, она более уважительная, люди наслаждаются игрой, ее воспринимают как шоу.

Как меня приняли аргентинские соотечественники? Очень хорошо. Мы наладили хорошие отношения за короткий промежуток времени. Я знал их ранее, мы играли друг против друга в Аргентине, но я никогда не делил с ними раздевалку. Сейчас все действительно очень хорошо, мы здорово общаемся, они отличные люди, и надеюсь, что наши отношения будут становиться все лучше. Возможно, это положительно скажется и на результатах команды.