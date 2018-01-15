Эмилиано Ригони: "В феврале моя жена и дети наконец-то переедут в Петербург"

В предпоследний день январского медосмотра "Зенита"​ аргентинский нападающий петербуржцев Эмилиано Ригони в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал, что в феврале его семья приедет в Санкт-Петербург. Аргентинец прошлым летом присоединился к российскому клубу, но из-за беременности его жена оставалась на родине.

– На каникулах вы впервые встретились со своим сыном, который родился совсем недавно.

– Да, моему Джованни всего месяц! Все это время, каждый день, мне присылали его фотографии, и я умирал от нетерпения скорее увидеть его. Слава Богу, он здоров – это самое важное.

– В первые полгода вы жили в Петербурге один, семья была в Аргентине. Сейчас это изменится?

– Да, моя жена была беременна, на поздних сроках ей не рекомендовали летать на самолете. Теперь все в порядке – в феврале они приедут в Россию, и мы наконец-то окажемся здесь вчетвером! (Егор БЫЧКОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полностью интервью Ригони