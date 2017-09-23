Эмилиано Ригони: "Супруга счастлива, потому что переход в "Зенит" - это большой шаг"

Аргентинский полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в эксклюзивном интервью "СЭ" отметил, что жена рада переходу игрока в российский клуб. Хотя пока семья футболиста не переехала в Россию. Аргентинец перебрался в стан сине-бело-голубых минувшим летом из "Индепендьенте".

– У вас есть дочка, скоро родится сын. Ваша семья уже переехала в Россию?

– Нет, они еще в Аргентине, потому что срок у жены поздний, ребенок должен появиться на свет в ноябре, поэтому супруге сейчас не рекомендуется совершать долгие перелеты. Они присоединятся ко мне позже. Мне тяжело жить вдалеке от них, мы впервые расстаемся на такое продолжительное время, но стараюсь фокусироваться на футболе, спокойно относиться к этой ситуации. И мои друзья-аргентинцы очень помогают в этом.

– Как отреагировала жена, когда вы сказали: "Мы будем жить в России"?

– Это непростое решение, потому что мы ничего не знали о вашей стране и были предложения из других клубов. Но убедило общение с Манчини, который сразу сказал, что хочет видеть меня в своей команде. Сейчас супруга счастлива, потому что это большой шаг для меня во всех смыслах – футбольном, финансовом, жизненном. (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

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