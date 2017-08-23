Эмилиано Ригони: "Следил за матчами и результатами "Зенита"

Новичок "Зенита" полузащитник Эмилиано Ригони отметил, что перед переходом в питерский клуб он следил за выступлением команды. По словам аргентинца, игра сине-бело-голубых его впечатлила.

– Когда узнал об интересе "Зенита", начал следить за их результатами. Потом я начал смотреть матчи и увидел, что это очень сильный клуб. Надеюсь, так и будет в этом сезоне, - цитирует Ригони пресс-служба "Зенита".

Хавбек выступал за "Индепендьенте" с 2016 года, в минувшем сезоне он забил 11 голов в 30 матчах. Ранее сообщалось, что аргентинский клуб получит за трансфер футболиста 10,5 миллиона евро.