Эмилиано Ригони: "Шапку не ношу даже зимой – не хочу портить прическу"

В предпоследний день январского медосмотра "Зенита" аргентинский нападающий петербуржцев Эмилиано Ригони в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал, что даже зимой не надевает шапку, чтобы не испортить прическу. Тем не менее, аргентинец старается одеваться теплее, чтобы противостоять морозу.

– Как вам существенный перепад в температурах – от +35 до почти -10?

– Думаю, долгое пребывание в любых температурных условиях тебя утомляет. Пока я играл в "Зените" осенью и зимой, мне было холодно и не хватало аргентинского тепла. Когда приехал на каникулы, в какой-то момент стало жарко и захотелось оказаться в более прохладном месте. Так что к перепаду отношусь нормально, но, разумеется, мне больше по душе тепло!

– При этом, даже в мороз вы здесь ходите без шапки.

– Я стараюсь одеваться теплее, но вот с шапкой никак не могу подружиться – не люблю ее носить. Наверное, не привык.

– Просто не хотите портить прическу.

– На самом деле, так и есть! (Егор БЫЧКОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полностью интервью Ригони