17:49 | Футбол — РПЛ

Эмилиано Ригони: "Счастлив вернуться в "Зенит"

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Нападающий "Зенита"  Эмилиано Ригони признался, что счастлив вернуться в петербургский клуб. 25-летний аргентинец провел первую половину сезона в "Аталанте" на правах аренды.

- Я чувствую себя счастливым, вернувшись сюда, - приводит слова Ригони официальный сайт "Зенита". - Понимаю, что это еще один шанс для меня. Надеюсь, смогу им воспользоваться.

"Зенит" - это сильная команда, которая хочет добиться успеха в Европе. Мы должны думать как победители и не опускать планку своих задач. У нас прекрасный и качественный состав. В целом, Лига Европы - один из важнейших турниров для нас в этом сезоне.

В текущем сезоне Ригони провел 14 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. "Зенит" занимает 1-е место в чемпионате России, имея в активе 34 очка.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-01-14-emiliano-rigoni-ponimayu-chto-mne-predostavilsya-eshche-odin-shans.htm

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