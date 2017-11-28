Эмилиано Ригони: "РФПЛ имеет большой потенциал, но играть при 5-6 градусах ужасно"

Нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони отметил, что его приятно удивил высокий уровень команд чемпионата России. Форвард переехал в российский клуб минувшим летом. После 18 туров "Зенит" идет на втором месте, отставая от "Локомотива" на 6 очков. Накануне питерцы проиграли на выезде "Спартаку" (1:3).

- Меня вообще весь российский чемпионат удивил. Здесь есть немало крепких команд с серьезным опытом в еврокубках, - цитирует gazeta.ru Ригони. - Думаю, местная премьер-лига имеет большой потенциал. Хотя играть при температуре пять-шесть градусов выше нуля – это ужасно. Мне нужно около 15 минут, чтобы полноценно разогреться.

– Вам еще, скорее всего, предстоит играть здесь на чемпионате мира в составе сборной Аргентины…

– Буду этого ждать. Надежды и вдохновения у меня всегда хоть отбавляй. В каждом матче борюсь за то, чтобы попасть в итоговую заявку "альбиселесте". Надеюсь, что и в дальнейшем я буду играть достаточно, чтобы принять участие в чемпионате мира. Буду верить в это до самого последнего момента.

– Останетесь в России на время чемпионата мира, даже если не попадете в заявку?

– Скорее всего. И я бы посоветовал аргентинским фанатам приехать в Россию. Летом здесь климат очень хороший, к тому же крупные города очень красивы – что Москва, что Санкт-Петербург.

Становится все более ощутимо приближение чемпионата мира – атмосфера в России очень хорошая. Безопасность здесь тоже на высоком уровне. В "Зените" мы, аргентинцы, чувствуем себя очень спокойно, осваиваемся день ото дня. Однако повторюсь, нужно особенно постараться, чтобы привыкнуть к климату.