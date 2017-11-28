17:21 | Футбол — РФПЛ

Эмилиано Ригони: "РФПЛ имеет большой потенциал, но играть при 5-6 градусах ужасно"

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Нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони отметил, что его приятно удивил высокий уровень команд чемпионата России. Форвард переехал в российский клуб минувшим летом. После 18 туров "Зенит" идет на втором месте, отставая от "Локомотива" на 6 очков. Накануне питерцы проиграли на выезде "Спартаку" (1:3).

- Меня вообще весь российский чемпионат удивил. Здесь есть немало крепких команд с серьезным опытом в еврокубках, - цитирует gazeta.ru Ригони. - Думаю, местная премьер-лига имеет большой потенциал. Хотя играть при температуре пять-шесть градусов выше нуля – это ужасно. Мне нужно около 15 минут, чтобы полноценно разогреться.

– Вам еще, скорее всего, предстоит играть здесь на чемпионате мира в составе сборной Аргентины…

– Буду этого ждать. Надежды и вдохновения у меня всегда хоть отбавляй. В каждом матче борюсь за то, чтобы попасть в итоговую заявку "альбиселесте". Надеюсь, что и в дальнейшем я буду играть достаточно, чтобы принять участие в чемпионате мира. Буду верить в это до самого последнего момента.

– Останетесь в России на время чемпионата мира, даже если не попадете в заявку?

– Скорее всего. И я бы посоветовал аргентинским фанатам приехать в Россию. Летом здесь климат очень хороший, к тому же крупные города очень красивы – что Москва, что Санкт-Петербург.

Становится все более ощутимо приближение чемпионата мира – атмосфера в России очень хорошая. Безопасность здесь тоже на высоком уровне. В "Зените" мы, аргентинцы, чувствуем себя очень спокойно, осваиваемся день ото дня. Однако повторюсь, нужно особенно постараться, чтобы привыкнуть к климату.

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Дополнительная информация

https://www.gazeta.ru/sport/2017/11/28/a_11013308.shtml

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Askido

Где эти зенитовские герои которые стонали что при минуса играть нормально и нафиг плакать? Где вы редиски, когда вашему мальчику нежному не нравится при +5 играть?

17:54

Askido

Фарфан-нигер, и то не плакал, а отыграл не жалея себя и не смотря на погоду! Вот это реально профи своего дела!!!

17:32

Askido

Как и негритята из спартака

17:28

shpasic

некоторые и при 40 играют нормально.

17:27

Askido

Он ещё в хабаре не был в ноябре!!!

17:26