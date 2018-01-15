Эмилиано Ригони: "Полностью сосредоточен на второй половине сезона в "Зените"

В предпоследний день январского медосмотра "Зенита" аргентинский нападающий петербуржцев Эмилиано Ригони в эксклюзивном интервью "СЭ" признался, что не думает об уходе из российского клуба. Ранее в СМИ появилась информация, что аргентинец может перебраться в "Эвертон".

– Прокомментируете слухи об интересе к вам со стороны "Эвертона"?

– Мне рассказывали, что появлялись новости об этом, но я так и не знаю, насколько официальными они были. Со мной лично никто не общался. Это обычные для футбола вещи, поэтому я спокоен и полностью сосредоточен на второй половине сезона в "Зените". (Егор БЫЧКОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полностью интервью Ригони