Эмилиано Ригони: "Никто из аргентинцев Дзюбу не понимает, но слушать его всегда очень весело"

Аргентинский полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал, что нападающий Артем Дзюба является главным весельчаком в команде. Однако никто из аргентинцев не понимает шуток форварда.

– Вы говорили, что по душе нравятся шутки Дзюбы, хоть их и не понимаете. Может быть, уже начали улавливать смысл?

– Нет – пусть он и вставляет отдельные испанские слова, когда передразнивает кого-нибудь из нас (улыбается). Никто из аргентинцев Артема не понимает, но слушать его всегда очень весело! Это интересный человек, с хорошим чувством юмора.

– До перехода в "Зенит" знали что-нибудь о Дзюбе или о других российских футболистах?

– Нет, только в соцсетях или обзорах матчей обращал внимание на имена игроков. Чаще всего слышал фамилию Кокорина, что неудивительно – Александр главный бомбардир. (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

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