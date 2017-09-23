Эмилиано Ригони: "Моя конечная футбольная цель – "Реал"

Аргентинский полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в эксклюзивном интервью "СЭ" заявил, что намерен до конца отработать четырехлетний контракт с российским клубом. Затем он рассчитывает перейти в "Реал"​. Аргентинец перебрался в стан сине-бело-голубых минувшим летом из "Индепендьенте".

– "Зенит" для вас – трамплин в большой европейский клуб, или вы можете представить, что проведете в Санкт-Петербурге пять-семь лет?

– Сейчас у меня есть контракт на четыре года, и надеюсь отработать его до конца. Потом уже посмотрим, буду ли продлевать его или нет, но пока думаю только о сегодняшнем дне.

– Форвард "Боруссии" Обамеянг все время твердит, что хочет попасть в "Реал". А вы?

– И я. С детства понимал, что моя конечная футбольная цель – "Реал". Нет, на самом деле, целей две – мадридский суперклуб и золото чемпионата мира со сборной Аргентины. (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

Полностью интервью Ригони