Эмилиано Ригони: "Могу сказать одно: не хотелось бы возвращаться в Россию"

Полузащитник "Аталанты" Эмилиано Ригони, арендованный у "Зенита", признался, что не хочет возвращаться в Россию. Также он рассказал об интересе со стороны "Ювентуса".

– Гасперини за короткое время работы с ним научил меня уже многому. Например, вниманию к деталям. Ничто не должно быть случайным, – цитирует Gazzetta dello Sport Ригони. – Могу играть на той позиции, где скажет тренер. Но лучше всего, пожалуй, играть справа, смещаясь к центру для удара с левой. Способен сыграть и в центре полузащиты.

Почему "Аталанта"? Потому что она больше всех хотела меня заполучить. А серия А – прекрасная лига. Я не мог иначе покинуть Россию. Были ли другие варианты? Да. Особенно думаю о "Ювентусе", который тоже хотел меня. Но я вел переговоры с "Аталантой" в течение года. А для меня решимость, с которой клуб в тебе нуждается, это фундаментальная вещь.

Что ждет меня в будущем, пока не знаю. Оценим в конце сезона. Не думал еще. Но могу сказать точно: не хотел бы возвращаться в Россию. Мои предпочтения? Чемпионат Англии – лучший в мире. Сразу после него – серия А. Хотел бы остаться в "Аталанте" или другом европейском клубе.