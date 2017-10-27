Эмилиано Ригони: "Мое любимое блюдо - котлеты с макарошками"

Игроки "Зенита" в интервью клубной пресс-службе рассказали о своих любимых блюдах. Аргентинец Эмилиано Ригони признался, что любит "котлеты с макарошками", форвард сборной России Александр Кокорин отметил, что ему нравится традиционная российская кухня, а голкипер Михаил Кержаков заявил: "Люблю борщ, обязательно со сметаной. Борщ без сметаны - это преступление. За такое сажать нужно".
Любимые блюда Эмилиано Ригони 🍲 и других игрков на фестивале "Foodball-маркет на Крестовском"– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 27 октября 2017 г.
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shpasic
- у нас щас обед, котлетки! - с макарошками? - нет, пюрешкой!
13:30
баламошка
Ладно хоть не лягушек с баламошками.
13:15