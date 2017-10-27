13:08 | Футбол — РФПЛ

Эмилиано Ригони: "Мое любимое блюдо - котлеты с макарошками"

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Игроки "Зенита" в интервью клубной пресс-службе рассказали о своих любимых блюдах. Аргентинец Эмилиано Ригони признался, что любит "котлеты с макарошками", форвард сборной России Александр Кокорин отметил, что ему нравится традиционная российская кухня, а голкипер Михаил Кержаков заявил: "Люблю борщ, обязательно со сметаной. Борщ без сметаны - это преступление. За такое сажать нужно".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

- у нас щас обед, котлетки! - с макарошками? - нет, пюрешкой!

13:30

баламошка

Ладно хоть не лягушек с баламошками.

13:15