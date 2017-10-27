Эмилиано Ригони: "Мое любимое блюдо - котлеты с макарошками"

Игроки "Зенита" в интервью клубной пресс-службе рассказали о своих любимых блюдах. Аргентинец Эмилиано Ригони признался, что любит "котлеты с макарошками", форвард сборной России Александр Кокорин отметил, что ему нравится традиционная российская кухня, а голкипер Михаил Кержаков заявил: "Люблю борщ, обязательно со сметаной. Борщ без сметаны - это преступление. За такое сажать нужно".