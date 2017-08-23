Эмилиано Ригони: "Манчини звонил и уговаривал меня перейти в "Зенит"

Новичок "Зенита" полузащитник Эмилиано Ригони доволен своей первой тренировкой в клубе. По словам аргентинского хавбека, главный тренер питерцев Роберто Манчини лично уговаривал его перейти в "Зенит".

– Очень доволен своим переходом в "Зенит", - цитирует Ригони пресс-служба "Зенита". - Первая тренировка прошла хорошо. Для меня это был отличный день. Очень был рад присоединиться к моим друзьям-аргентинцам, которые уже в команде.

– Манчини звонил вам и сыграл серьезную роль в вашем переходе?

– Да. Когда начинались переговоры с клубом, мы разговаривали. Он звонил, уговаривал меня перейти. Сейчас я здесь и очень этому рад. Сейчас главная задача – тренироваться каждый день и проявлять себя на поле.

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