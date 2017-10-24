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Эмилиано Ригони: "Кокорин или Роналду? Выберу Криштиану"


Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в интервью 8news отметил, что в детстве хотел выступать за "Реал". Хавбек также добавил, что Криштиану Роналду нравится ему больше, чем Александр Кокорин.

 
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– "Реал" или "Барселона"?

– Очень сложный вопрос. В "Барселоне" играют два аргентинца, которые имеют большое значение для меня и для нашей сборной. "Реал" – сильная команда. И в детстве я хотел выступать именно за "Реал". Но все-таки выберу "Барселону".

Месси или Роналду?

– Месси, конечно!

– Кокорин или Роналду?

– Вы чего провоцируете? Теперь мне придется драться с Кокориным! Выбираю Роналду.

Дополнительная информация

https://8news.ru/news/football/2017-10-24-emiliano_rigoni_plokhiye_polya_v_rossii_da_vy_v_argentine_ne_byli?from=mainpage

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