Эмилиано Ригони: "Кокорин или Роналду? Выберу Криштиану"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в интервью 8news отметил, что в детстве хотел выступать за "Реал". Хавбек также добавил, что Криштиану Роналду нравится ему больше, чем Александр Кокорин.

– "Реал" или "Барселона"?

– Очень сложный вопрос. В "Барселоне" играют два аргентинца, которые имеют большое значение для меня и для нашей сборной. "Реал" – сильная команда. И в детстве я хотел выступать именно за "Реал". Но все-таки выберу "Барселону".

– Месси или Роналду?

– Месси, конечно!

– Кокорин или Роналду?

– Вы чего провоцируете? Теперь мне придется драться с Кокориным! Выбираю Роналду.