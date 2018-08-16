23:50 16 августа | Футбол — РПЛ

Эмилиано Ригони: "Хочу помочь "Аталанте" и в серии А, и в еврокубках"


Полузащитник "Зенита"  Эмилиано Ригони сегодня прилетел в Италию, чтобы подписать контракт с "Аталантой". Ранее сообщалось, что 25-летний аргентинец присоединится к итальянскому клубу на правах аренды за 1 миллион евро. 

- Счастлив быть здесь, - цитирует Ригони Sky Sport Italia. - Хочу хорошо проявить себя в составе "Аталанты" и в еврокубках, и в серии А. Папу Гомес говорил мне, что это отличная команда, а Херман Денис также советовал присоединиться к этому клубу. 

Ригони выступает за "Зенит" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 28 игр в составе петербургского клуба, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. 

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