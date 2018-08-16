Эмилиано Ригони: "Хочу помочь "Аталанте" и в серии А, и в еврокубках"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони сегодня прилетел в Италию, чтобы подписать контракт с "Аталантой". Ранее сообщалось, что 25-летний аргентинец присоединится к итальянскому клубу на правах аренды за 1 миллион евро.

- Счастлив быть здесь, - цитирует Ригони Sky Sport Italia. - Хочу хорошо проявить себя в составе "Аталанты" и в еврокубках, и в серии А. Папу Гомес говорил мне, что это отличная команда, а Херман Денис также советовал присоединиться к этому клубу.

Ригони выступает за "Зенит" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 28 игр в составе петербургского клуба, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.