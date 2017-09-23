Эмилиано Ригони: "Говорил Дибале: "Позови меня в "Юве"

Аргентинский полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в эксклюзивном интервью "СЭ" признался, что просил соотечественника Пауло Дибалу пригласить его в "Ювентус". Аргентинец перебрался в стан сине-бело-голубых минувшим летом из "Индепендьенте".

– Вы дружите с нападающим "Ювентуса" Дибалой. Давно знаете друг друга?

– Еще со школы – играли друг против друга еще в Кордове, когда нам было по 13-14 лет. Это было настоящее соперничество! Потом он уехал в Италию, но мы остались на связи. С дружбой ничего не случилось.

– Это правда, что летом Пауло мог перейти в "Барселону"?

– Я так и не знаю, это только слухи или нет, но вроде бы с ним никто из "Барсы" не контактировал.

– А в "Ювентус" Дибала вас звал?

– Это я говорил ему: "Позови меня в "Юве", хочу играть вместе с тобой". Но у туринцев, видимо, оказались другие трансферные планы (смеется). (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

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