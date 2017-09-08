Эмилиано Ригони: "Гордился тем, что Манчини заинтересовался моей игрой"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони отметил, что лично разговаривал с главным тренером Роберто Манчини перед переходом в санкт-петербургский клуб. Он также добавил, что сознавал масштаб личности специалиста в контексте всего мирового футбола.

– Манчини сказал, что надеется меня увидеть в "Зените". Говорил, что видел мою игру, что следил за мной и что я именно тот игрок, которого он хочет иметь в своей команде, – сказал в интервью клубной пресс-службе Ригони. – Я ответил, что мне приятен его интерес. Естественно, я осознавал масштаб личности Манчини в контексте всего мирового футбола и был очень рад тому, что он хочет со мной работать. Это был повод для гордости, и я быстро дал свое согласие на переход.

24-летний Ригони подписал с сине-бело-голубыми четырехлетний контракт. В прошлом сезоне он провел 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 11 мячей.