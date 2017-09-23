Эмилиано Ригони: "Если "Зенит" выиграет титул, с удовольствием сделаю тату"

Аргентинский полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в эксклюзивном интервью "СЭ" признался, что готов сделать тату в честь трофея с российским клубом. Аргентинец перебрался в Россию минувшим летом из "Индепендьенте".

– Не думали сделать тату в честь переезда в Россию?

– Не наношу их просто так – все они что-то значат, отражают мои ценности и привязанности. Надеюсь, что однажды ваша страна вызовет такие чувства, и тогда – почему бы и нет. Если "Зенит" выиграет какой-нибудь значимый титул, с удовольствием набью что-нибудь! (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

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