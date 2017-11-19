Эмилиано Ригони: "Аргентина проиграла Нигерии не из-за отсутствия Месси"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони после матча 17-го тура чемпионата России против "Тосно" (5:0) отметил, что он испытывает особые чувства, выступая за сборную Аргентины. По его словам, в России очень красивые стадионы, на которых отличная атмосфера

- Как ощущения от игры за сборную Аргентины в Краснодаре?

- Выступать за национальную команду - всегда большое счастье. К сожалению, в игре с Нигерией мы совершили множество ошибок, за которые дорого заплатили. Недостаточно надежно сыграли в защите, не смогли использовать свои шансы в нападении. Хорошо, что это товарищеский матч - есть возможность сделать выводы и лучше подготовиться к чемпионату мира.

- Многие считают, что Аргентина проиграла, потому что не было Месси.

- Нет, это не так. Он ведь не один играет в команде, у нас был боеспособный основной состав, в первом тайме мы играли хорошо, во втором хуже. Вот и все.

- Как вам стадион в Краснодаре и новые "Лужники"?

- Очень красивые стадионы! Атмосфера везде потрясающая. (Егор БЫЧКОВ)