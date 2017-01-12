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Эмиль Бергстрем: "Рубин" заслуживает более высокого места в турнирной таблице"

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Защитник "Рубина" Эмиль Бергстрем подчеркнул, что поддерживал физическую форму во время отпуска. Швед уверен, что казанцы занимают незаслуженно низкое место в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, 16 января "рубиновые" отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в Испанию, который продлится десять дней.

- Я провел отличное время, был дома в Стокгольме с друзьями, с семьей во время отпуска, - приводит пресс-служба казанцев слова Бергстрема. - Просто расслаблялись, отдыхали и вкусно кушали (улыбается). Конечно, при этом я поддерживал форму.

Впереди важнейшие матчи, и мы должны подниматься вверх по турнирной таблице, мы заслуживаем места выше. Но для этого нужно усердно поработать, в том числе на предстоящих сборах.

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6529-komanda-vyshla-iz-otpuska

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