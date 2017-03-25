12:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Эменике хочет вернуться в российский чемпионат

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Нападающий "Фенербахче" Эммануэл Эменике предстоящим летом намерен покинуть клуб. Как утверждает Sporx, экс-форвард "Спартака" хочет вернуться в чемпионат России и уже попросил своего агента работать в этом направлении.

Отмечается, что представитель 29-летнего футболиста уже связался с несколькими российскими клубами на предмет возможного сотрудничества. Зимой сообщалось, что из-за систематических нарушений режима "Фенербахче" готов рассмотреть вариант с уходом нигерийца.

Напомним, что за "Спартак" Эменике выступал в период с 2011 по 2013 год. В составе красно-белых африканец провел 42 матча, в которых забил 21 гол.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Бульбазавр

Легких денег захотел!

12:39

Darkman79

Правильно,столько бабла как у нас ему нигде не дадут

12:29

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