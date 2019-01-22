Емельянов прилетел в расположение "Урала" после лечения

Полузащитник "Урала" Роман Емельянов вернулся в расположение команды, сообщает официальный Твиттер клуба. Игрок прилетел на сборы команды на Кипре из Германии, где проходил лечение. В дальнейшем он будет восстанавливаться уже в расположении "Урала".

В нынешнем сезоне Емельянов провел 6 матчей, после чего получил травму ахилла. Последняя игра для него состоялась 20 октября.