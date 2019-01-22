Емельянов прилетел в расположение "Урала" после лечения

Полузащитник "Урала" Роман Емельянов вернулся в расположение команды, сообщает официальный Твиттер клуба. Игрок прилетел на сборы команды на Кипре из Германии, где проходил лечение. В дальнейшем он будет восстанавливаться уже в расположении "Урала".
В нынешнем сезоне Емельянов провел 6 матчей, после чего получил травму ахилла. Последняя игра для него состоялась 20 октября.
Хорошие новости! Роман Емельянов прилетел на Кипр из Германии, где проходил лечение. Дальше Рома будет восстанавливаться уже в расположении нашей команды. Ждем скорейшего возвращения в общую группу! #Пафос2019 pic.twitter.com/VWosBwCIjL– ФК Урал (@FCURAL) 22 января 2019 г.
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