15:22 | Футбол — РПЛ

Емельянов прилетел в расположение "Урала" после лечения

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Полузащитник "Урала" Роман Емельянов вернулся в расположение команды, сообщает официальный Твиттер клуба. Игрок прилетел на сборы команды на Кипре из Германии, где проходил лечение. В дальнейшем он будет восстанавливаться уже в расположении "Урала". 

В нынешнем сезоне Емельянов провел 6 матчей, после чего получил травму ахилла. Последняя игра для него состоялась 20 октября.

 

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