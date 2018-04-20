Емельянов может пропустить матч с "Анжи"

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе "Урала", 25-летний полузащитник Роман Емельянов, который был заменен на 86-й минуте матча 26-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:1) после столкновения с нападающим москвичей Зе Луишем, по-прежнему тренируется по индивидуальной программе. После встречи с красно-белыми ему был поставлен диагноз "легкое сотрясение мозга и рассечение височной области головы".

Участие хавбека в гостевой игре 27-го тура с "Анжи" находится под вопросом. Встреча пройдет завтра, 21 апреля. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)