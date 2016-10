Эмблема ЦСКА - в десятке лучших по версии Four Four Two

Эмблема ЦСКА заняла восьмое место в десятке лучших логотипов футбольных клубов по версии журнала Four Four Two. Лучшей была названа эмблема "Аякса", на которой с помощью 11 линий (по числу игроков на поле) изображен профиль древнегреческого воина.

"Мы на 95 процентов уверены, что это обложка альбома The Beta Band. На самом деле нет. Эмблема ЦСКА чертовски крута, пусть даже ее длительное созерцание превратит вас в коммуниста", - говорится в аннотации к эмблеме московской команды.

Топ-10 эмблем футбольных клубов по версии Four Four Two

1. "Аякс" (Голландия)

2. "Лампан" (Таиланд)

3. "Кельн" (Германия)

4. "Сампдория" (Италия)

5. "Леонес Негрос" (Мексика)

6. "Гуанчжоу Эвергранд" (Китай)

7. "Бирмингем" (Англия)

8. ЦСКА (Россия)

9. "Базель" (Швейцария)

10. "Ливерпуль" (Англия)