Эмблема ЦСКА - в десятке лучших по версии Four Four Two

Эмблема ЦСКА заняла восьмое место в десятке лучших логотипов футбольных клубов по версии журнала Four Four Two. Лучшей была названа эмблема "Аякса", на которой с помощью 11 линий (по числу игроков на поле) изображен профиль древнегреческого воина.
"Мы на 95 процентов уверены, что это обложка альбома The Beta Band. На самом деле нет. Эмблема ЦСКА чертовски крута, пусть даже ее длительное созерцание превратит вас в коммуниста", - говорится в аннотации к эмблеме московской команды.
Топ-10 эмблем футбольных клубов по версии Four Four Two
1. "Аякс" (Голландия)
2. "Лампан" (Таиланд)
3. "Кельн" (Германия)
4. "Сампдория" (Италия)
5. "Леонес Негрос" (Мексика)
6. "Гуанчжоу Эвергранд" (Китай)
7. "Бирмингем" (Англия)
8. ЦСКА (Россия)
9. "Базель" (Швейцария)
10. "Ливерпуль" (Англия)
П_о_в_а_р
Thomas_Boy П_о_в_а_р ------------------------------------- У меня старшие классы пришлись на благославенный перестроишшшный период (самая концовка оного). Водовка была не только для нас, старшеклассников, дорога, но и по талонам. Так что там не до жиру, экспериментировали как могли "засосал стакан и в Ватикан"... в смысле в пляс... ну если дискотека... а если не дискотека, всё равно в пляс.) ______________ Это не гуд. У нас все хорошо было, ибо старшие классы пришлись на первую половину 90-х. А тогда любого алкоголя завались было и по цене нормуль. ---------------------------------- Ага. офигенный был алкоголь. Взяли на какой от из новых 199... какой то год Распутина (один вверху, другой внизу). Перетравились все к фигам.
17:49
Thomas_Boy
П_о_в_а_р __________ "Лампан" так-то спонсор журнала. ----------------------- Офигеть. Уже журналу проиграли.((( _________ Зато "Ливерпуль" обыграли. И "Спартак" с "Зеней". --------------------------------------- Проиграли Тайланду. ТАЙЛАНДУ!!! Какие Ливерпули? Это даже не АЕКу проиграть... да даже не Уэльсу. Запомнят только, что проиграли Тайланду (Аяксу проиграть не западло так то... но это имха)) ______________ Тайланду эмблему Шостакович рисовал. Великому художнику и проиграть не стыдно. --------------------------------------- Какая разница, хоть Пушкин. Тайланду проиграть. Грустно.((( Леонид, убирайся! _______________ Леня не при делах. Леннорыч рисовал. А кто Леннорыч супротив Шостаковича? Все нормально. Будущее за тайскими шостаковичами. Главное, "Спартак" и "Зеня" позади.
17:42
Thomas_Boy
П_о_в_а_р ------------------------------------- У меня старшие классы пришлись на благославенный перестроишшшный период (самая концовка оного). Водовка была не только для нас, старшеклассников, дорога, но и по талонам. Так что там не до жиру, экспериментировали как могли "засосал стакан и в Ватикан"... в смысле в пляс... ну если дискотека... а если не дискотека, всё равно в пляс.) ______________ Это не гуд. У нас все хорошо было, ибо старшие классы пришлись на первую половину 90-х. А тогда любого алкоголя завались было и по цене нормуль.
17:39
П_о_в_а_р
Thomas_Boy П_о_в_а_р __________ "Лампан" так-то спонсор журнала. ----------------------- Офигеть. Уже журналу проиграли.((( _________ Зато "Ливерпуль" обыграли. И "Спартак" с "Зеней". --------------------------------------- Проиграли Тайланду. ТАЙЛАНДУ!!! Какие Ливерпули? Это даже не АЕКу проиграть... да даже не Уэльсу. Запомнят только, что проиграли Тайланду (Аяксу проиграть не западло так то... но это имха)) ______________ Тайланду эмблему Шостакович рисовал. Великому художнику и проиграть не стыдно. --------------------------------------- Какая разница, хоть Пушкин. Тайланду проиграть. Грустно.((( Леонид, убирайся!
17:34
П_о_в_а_р
Thomas_Boy П_о_в_а_р ____________ А где такая школа, в которой пиво с водкой бодяжили? ----------------------------- Тебя накрутил чтоль кто сегодня до этой ветки?)) в смысле эмоционально. Чёт всё меньше тебя в последнее время понимаю...) Так то во всех школах ученики старших классов иногда бодяжили пиво с водкой, в силу экономии денег, перед каким-нить сейшном. Дискотека там, ещё какой сабантуй... _____________ Не. У нас не бодяжили. Если только перед "Болдинскими чтениями", да и не ради экономии, а для выразительности. ------------------------------------- У меня старшие классы пришлись на благославенный перестроишшшный период (самая концовка оного). Водовка была не только для нас, старшеклассников, дорога, но и по талонам. Так что там не до жиру, экспериментировали как могли "засосал стакан и в Ватикан"... в смысле в пляс... ну если дискотека... а если не дискотека, всё равно в пляс.)
17:30
Thomas_Boy
П_о_в_а_р __________ "Лампан" так-то спонсор журнала. ----------------------- Офигеть. Уже журналу проиграли.((( _________ Зато "Ливерпуль" обыграли. И "Спартак" с "Зеней". --------------------------------------- Проиграли Тайланду. ТАЙЛАНДУ!!! Какие Ливерпули? Это даже не АЕКу проиграть... да даже не Уэльсу. Запомнят только, что проиграли Тайланду (Аяксу проиграть не западло так то... но это имха)) ______________ Тайланду эмблему Шостакович рисовал. Великому художнику и проиграть не стыдно.
17:25
Thomas_Boy
П_о_в_а_р ____________ А где такая школа, в которой пиво с водкой бодяжили? ----------------------------- Тебя накрутил чтоль кто сегодня до этой ветки?)) в смысле эмоционально. Чёт всё меньше тебя в последнее время понимаю...) Так то во всех школах ученики старших классов иногда бодяжили пиво с водкой, в силу экономии денег, перед каким-нить сейшном. Дискотека там, ещё какой сабантуй... _____________ Не. У нас не бодяжили. Если только перед "Болдинскими чтениями", да и не ради экономии, а для выразительности.
17:24
П_о_в_а_р
Thomas_Boy П_о_в_а_р __________ "Лампан" так-то спонсор журнала. ----------------------- Офигеть. Уже журналу проиграли.((( _________ Зато "Ливерпуль" обыграли. И "Спартак" с "Зеней". --------------------------------------- Проиграли Тайланду. ТАЙЛАНДУ!!! Какие Ливерпули? Это даже не АЕКу проиграть... да даже не Уэльсу. Запомнят только, что проиграли Тайланду (Аяксу проиграть не западло так то... но это имха))
17:20
П_о_в_а_р
Thomas_Boy - А где такая школа, в которой пиво с водкой бодяжили? ----------------------------- Тебя накрутил чтоль кто сегодня до этой ветки?)) в смысле эмоционально. Чёт всё меньше тебя в последнее время понимаю...) Так то во всех школах ученики старших классов иногда бодяжили пиво с водкой, в силу экономии денег, перед каким-нить сейшном. Дискотека там, ещё какой сабантуй...
17:18
US46
Самая лучшая эмблема - у того, кто выигрывает.))
17:14
А380726
А как же ромбик и бомжи? Теперь удавятся в реале :)
17:12
Thomas_Boy
П_о_в_а_р __________ "Лампан" так-то спонсор журнала. ----------------------- Офигеть. Уже журналу проиграли.((( _________ Зато "Ливерпуль" обыграли. И "Спартак" с "Зеней". У журнала только голландцы выиграть могут. Они его на раскур пускают.
17:12
Thomas_Boy
П_о_в_а_р ___________ Леонид Викторыч - он не при делах. Леннорыч - Бог. Леннорыч рисует. По физкультуре у Леннорыча тоже пятерка. Потому что Судейкам заносит быстрее Федуна с Миллером. А где такая школа, в которой пиво с водкой бодяжили?
17:10
сабзеро
И все-таки ЛампанГ
17:10
П_о_в_а_р
Thomas_Boy "Лампан" так-то спонсор журнала. ----------------------- Офигеть. Уже журналу проиграли.(((
17:05
П_о_в_а_р
Thomas_Boy П_о_в_а_р __________ Ну так одни в школе газовые трубы пилили, другие бензин бодяжили, а Леннорыч пятерки по рисованию получал. ---------------------------------------------- )) Я ответил, да чёт опять потерялся.)) У меня так то другая школа была.) Если и бодяжили, то пиво с водкой, да и то в последних классах перед дискотекой. А рисовать отродясь не умел.) З.Ы. А как там с физкультурой у ЛеонидВикторыча в школе було?)
17:05
Thomas_Boy
Так-то есть первая победа в сезоне.
17:05
Thomas_Boy
"Лампан" так-то спонсор журнала.
17:03
П_о_в_а_р
Уэльс, Тайланд... Что дальше, Дава?.. т.е. Лёня? Спартаку проиграешь? Грустно за тренера.((
17:02
Thomas_Boy
П_о_в_а_р __________ Ну так одни в школе газовые трубы пилили, другие бензин бодяжили, а Леннорыч пятерки по рисованию получал. И ведь не придраться, нарисовал зачетно.
17:01
П_о_в_а_р
И вообще, как можно проигрывать какому то Лампану? Уже Тайланду проигрываем. Совсем Эдуардыч докатился.((
17:01
П_о_в_а_р
Thomas_Boy П_о_в_а_р ____________ Да, обставили мы вас. ---------------------- Опять же ГВК, согласись.
16:57
Thomas_Boy
П_о_в_а_р ____________ Да, обставили мы вас.
16:54
П_о_в_а_р
Отличный реванш за Уэльс. Браво, Леонид Викторович.
16:48
Izmegul
репостить анголопрессу - моветон при любом поводе
16:48
Thomas_Boy
"Лампан" тоже не впечатлил. В общем, 3-4 спорных варианта.
16:46
Red G. Best
сомнительная подпорка, у коняшек не самая страшная)... у второго места, мультяшная эмблема
16:39
Slim Taller
"Four Four Two" больше похоже на телефон какого-нибудь салона.Где ещё могут быть кони в почёте?!
16:39
Thomas_Boy
"Базель" - ладно. Хотя эмблема "Янг Бойз" намного лучше смотрится. Но "Ливер" - это же кошмар... Есть КПР, "Блэкберн", ВБА. Кто выбирал вообще?
16:32
Meddle
Нормуль!
16:28