Эмануэль Маммана: "Зенит" должен поднять голову"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана уверен, что борьба в чемпионате России далека от завершения. В 15-м туре премьер-лиги сине-бело-голубые потерпели разгромное поражение от "Локомотива" (0:3), благодаря которому железнодорожники единолично возглавили турнирную таблицу.

– "Зенит" не может победить в четвертом матче чемпионата подряд. Что происходит с командой?

– Таков футбол – иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Мы не должны опускать руки, впереди много важных матчей, и у нас отличная команда, которая сможет это преодолеть.

– Как игроки реагируют на неудачную серию?

– Это неприятно, но мы должны поднять голову. Вся борьба еще впереди. (Егор БЫЧКОВ)

Текстовая трансляция матча "Зенит" - "Локомотив"