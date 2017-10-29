Эмануэль Маммана: "Зенит" должен поднять голову"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана уверен, что борьба в чемпионате России далека от завершения. В 15-м туре премьер-лиги сине-бело-голубые потерпели разгромное поражение от "Локомотива" (0:3), благодаря которому железнодорожники единолично возглавили турнирную таблицу.
– "Зенит" не может победить в четвертом матче чемпионата подряд. Что происходит с командой?
– Таков футбол – иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Мы не должны опускать руки, впереди много важных матчей, и у нас отличная команда, которая сможет это преодолеть.
– Как игроки реагируют на неудачную серию?
– Это неприятно, но мы должны поднять голову. Вся борьба еще впереди. (Егор БЫЧКОВ)
Serenky25
Эммануэль закончила свое дело..вытерла губы и подняла голову.
19:24